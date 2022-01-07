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Desfiles autorizados

Entenda como os organizadores se preparam para realizar o Carnaval de Vitória

O entrevistado é o empresário Pablo Pacheco, um dos organizadores do Carnaval de Vitória

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:18

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

07 jan 2022 às 17:18
Desfile da escola de samba Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2019
Desfile da escola de samba Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2019 Crédito: Vitor Jubini
O CBN Cotidiano anunciou na quinta-feira (7) com exclusividade e, em primeira mão, que a prefeitura de Vitória autorizaria os desfiles das escolas de samba da Capital. Nesta edição, o entrevistado é Pablo Pacheco, sócio da LP Produções e Eventos, que organiza o Carnaval de Vitória. A folia vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, no Sambão do Povo. Mas, atenção, com uma série de exigências de segurança no enfrentamento à Covid-19. Ouça:
Aurélio de Freitas entrevista Pablo Pacheco - 07/01/2022

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