Entenda como os organizadores se preparam para realizar o Carnaval de Vitória

O CBN Cotidiano anunciou na quinta-feira (7) com exclusividade e, em primeira mão, que a prefeitura de Vitória autorizaria os desfiles das escolas de samba da Capital. Nesta edição, o entrevistado é Pablo Pacheco, sócio da LP Produções e Eventos, que organiza o Carnaval de Vitória. A folia vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, no Sambão do Povo. Mas, atenção, com uma série de exigências de segurança no enfrentamento à Covid-19. Ouça: