Entenda como os nomes das ruas de Vitória revelavam costumes da sociedade de 1900

O que o nome de uma rua pode revelar sobre as pessoas que ali vivem? De acordo com o professor Gilton Luís Ferreira, TUDO! Pelo menos, no século XX, os logradouros de Vitória indicavam características específicas da sociedade da época. Das pessoas que ali moravam aos hábitos e práticas de determinados grupos sociais, cada apelido eternizava a história daquele espaço urbano. Conforme a cidade foi se modernizando, parte desses significados coletivos se perdeu… “Além de referências a fatos históricos sociais ou do cotidiano - ou ainda de relevantes acontecimentos históricos -, as ruas da cidade de Vitória registravam também curiosas e singelas histórias da vida de sua gente comum”, destaca em sua tese de doutorado em História Urbana. Em entrevista à CBN Vitória, o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Gilton Luís Ferreira relembra alguns nomes de ruas que marcaram a sociedade capixaba. Ouça a conversa completa!