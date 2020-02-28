Entenda como o sorriso pode afetar a autoestima das pessoas

Além das opções de procedimentos estéticos para corpo, pele e cabelo, a odontologia também tem sido procurada. Tudo para garantir um belo sorriso. O motivo? As pessoas mais sorridentes são logo relacionadas a sentimentos como empatia, felicidade e descontração. Diante de tudo isso, o sorriso também está associado a autoestima. Muitas vezes, as pessoas não se sentem confortáveis com os dentes e evitam sorrir em público ou postar fotos sorridentes nas redes sociais. Tem pessoas, que mesmo usando aparelho dentário, não gostam de sorrir. Outras acabam tendo prejuízos no trabalho por vergonha dos dentes. Para falar sobre isso, nós conversamos com Wallace Borlot, cirurgião-dentista e professor. Acompanhe!