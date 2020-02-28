Entenda como o sorriso pode afetar a autoestima das pessoas

Além das opções de procedimentos estéticos para corpo, pele e cabelo, a odontologia também tem sido procurada. Tudo para garantir um belo sorriso. O motivo? As pessoas mais sorridentes são logo relacionadas a sentimentos como empatia, felicidade e descontração. Diante de tudo isso, o sorriso também está associado a autoestima. Muitas vezes, as pessoas não se sentem confortáveis com os dentes e evitam sorrir em público ou postar fotos sorridentes nas redes sociais. Tem pessoas, que mesmo usando aparelho dentário, não gostam de sorrir. Outras acabam tendo prejuízos no trabalho por vergonha dos dentes. Para falar sobre isso, nós conversamos com Wallace Borlot, cirurgião-dentista e professor. Acompanhe!
Entrevista - Gabriela Martins - Wallace Borlot - 29-02-20
Conhecido como o “cartão de visita” do rosto, o sorriso desempenha um papel fundamental em nosso dia a dia, pois é por meio dele que, muitas vezes, expressamos como nos sentimos e nos mostramos para o mundo. Assim, com tamanho protagonismo, o sorriso tem o poder de impactar a nossa autoestima de forma positiva ou negativa. A má posição dos dentes, por exemplo, além da questão estética, pode proporcionar uma série de problemas de saúde.