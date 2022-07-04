Entenda como o novo cálculo do ICMS pode deixar o combustível mais barato

Após reduzir a alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis, energia elétrica e telefonia na última terça-feira (28), o governo do Estado anunciou na sexta-feira passada (1º) uma redução na base de cálculo do tributo estadual incidente sobre gasolina, etanol e diesel. A mudança já está em vigor. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, explica como se deu o acordo para a redução do tributo e qual a expectativa de queda no preço para o consumidor.

A alíquota de ICMS da gasolina caiu de 27% para 17%. E com a revisão da base de cálculo, a previsão de redução nos postos é de R$ 0,81 por litro. No caso do etanol, a previsão de redução nos postos é de R$ 0,51 o litro. Em relação ao diesel, houve revisão também na base de cálculo, no entanto manutenção da alíquota de 12%, que já era a menor do Brasil. Assim, a previsão de redução nas bombas é de R$ 0,10 por litro.