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Economia

Entenda como o novo cálculo do ICMS pode deixar o combustível mais barato

Quem explica é o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, fala sobre o assunto!

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jul 2022 às 12:08
Posto de combustível, gasolina, etanol, abastecimento
Posto de combustível em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Após reduzir a alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis, energia elétrica e telefonia na última terça-feira (28), o governo do Estado anunciou na sexta-feira passada (1º) uma redução na base de cálculo do tributo estadual incidente sobre gasolina, etanol e diesel. A mudança já está em vigor. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, explica como se deu o acordo para a redução do tributo e qual a expectativa de queda no preço para o consumidor. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Altoé - 04-07-22
A alíquota de ICMS da gasolina caiu de 27% para 17%. E com a revisão da base de cálculo, a previsão de redução nos postos é de R$ 0,81 por litro. No caso do etanol, a previsão de redução nos postos é de R$ 0,51 o litro. Em relação ao diesel, houve revisão também na base de cálculo, no entanto manutenção da alíquota de 12%, que já era a menor do Brasil. Assim, a previsão de redução nas bombas é de R$ 0,10 por litro. 

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