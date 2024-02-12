Entenda como o cérebro pode se reconfigurar após os 40 anos

Conforme vamos envelhecendo, o cérebro humano vai se “reconfigurando”. Com todo aprendizado e experiência adquiridos ao longo da vida, o órgão atinge seu auge por volta dos 40 anos, mas, nessa idade, também pode ser o início do seu declínio. A plasticidade do cérebro vai fazendo com que o órgão forme novas conexões neurais e reorganize sua estrutura. Alguns neurônios morrem, mas os que ficam podem ser estimulados e funcionar ainda melhor. Em entrevista à CBN Vitória, o Pós PhD em Neurociências, Fabiano de Abreu, conta como o cérebro humano se reconfigura após os 40 anos. Ouça a conversa completa!