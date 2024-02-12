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Ascensão e declínio

Entenda como o cérebro pode se reconfigurar após os 40 anos

O pós-doutor e PhD em Neurociência, Fabiano de Abreu, conta como isso acontece

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 10:08

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 fev 2024 às 10:08
Cérebro, mente, memória, neurologia, sistema nervoso
Cérebro, mente, memória, neurologia, sistema nervoso Crédito: Pixabay
Conforme vamos envelhecendo, o cérebro humano vai se “reconfigurando”. Com todo aprendizado e experiência adquiridos ao longo da vida, o órgão atinge seu auge por volta dos 40 anos, mas, nessa idade, também pode ser o início do seu declínio. A plasticidade do cérebro vai fazendo com que o órgão forme novas conexões neurais e reorganize sua estrutura. Alguns neurônios morrem, mas os que ficam podem ser estimulados e funcionar ainda melhor. Em entrevista à CBN Vitória, o Pós PhD em Neurociências, Fabiano de Abreu, conta como o cérebro humano se reconfigura após os 40 anos. Ouça a conversa completa!
Entrevista Dr Fabiando de Abreu - 25.11s - 12-02-24

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