Entenda como funciona uma "hipoteca reversa"

O governo federal pretende divulgar nos próximos meses um projeto que cria a chamada "hipoteca reversa", em que será possível emprestar imóveis para instituições financeiras, receber o valor do empréstimo e continuar morando na residência. Seria uma possibilidade de complementação de renda da aposentadoria.

Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES), Sandro Carlesso, salienta que a “hipoteca reversa” permite ao idoso dar sua residência como garantia ao banco em troca de uma renda mensal vitalícia. Outra opção é receber um montate único, ou seja, o pagamento de um valor maior de uma única vez. Confira!