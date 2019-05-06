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Entenda como funciona uma "hipoteca reversa"

Ouça a entrevista com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES), Sandro Carlesso

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mai 2019 às 11:40
O governo federal pretende divulgar nos próximos meses um projeto que cria a chamada "hipoteca reversa", em que será possível emprestar imóveis para instituições financeiras, receber o valor do empréstimo e continuar morando na residência. Seria uma possibilidade de complementação de renda da aposentadoria. 
Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES), Sandro Carlesso, salienta que a “hipoteca reversa” permite ao idoso dar sua residência como garantia ao banco em troca de uma renda mensal vitalícia. Outra opção é receber um montate único, ou seja, o pagamento de um valor maior de uma única vez. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sandro Carlesso - 06-05-19

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