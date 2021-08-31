Entenda como funciona o Tribunal do Júri e o papel dos jurados

Plenário do Fórum Criminal de Vitória, no Centro Crédito: Rafael Silva

O julgamento do caso Milena Gottardi chegou ao fim no seu oitavo dia, no Fórum Criminal de Vitória, nesta segunda-feira (30). O Tribunal do Júri foi presidido pelo juiz Marcos Pereira Sanches. Dos sete jurados, quatro foram mulheres e três homens. Ao longo desses dias, dúvidas foram suscitadas com relação ao que é, afinal, um Tribunal do Júri, papel dos jurados e como eles se comportam durante um julgamento. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado criminal e professor de Direito Penal, Anderson Burke, presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB/ES, explica o tema.

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O Tribunal do Júri é responsável por julgar crimes dolosos contra a vida. Neste tipo de tribunal, cabe a um colegiado de populares – os jurados sorteados para compor o conselho de sentença – declarar se o crime em questão aconteceu e se o réu é culpado ou inocente. Dessa forma, o magistrado decide conforme a vontade popular, lê a sentença e fixa a pena, em caso de condenação. São sorteados, a cada processo, 25 cidadãos que devem comparecer ao julgamento. Destes, apenas sete são sorteados para compor o conselho de sentença. Ao final do julgamento, o colegiado popular deve responder aos chamados quesitos, que são as perguntas feitas pelo presidente do júri sobre o fato criminoso em si e as demais circunstâncias que o envolvem.