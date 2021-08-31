Entenda como funciona o Tribunal do Júri e o papel dos jurados

O julgamento do caso Milena Gottardi chegou ao fim no seu oitavo dia, no Fórum Criminal de Vitória, nesta segunda-feira (30). O Tribunal do Júri foi presidido pelo juiz Marcos Pereira Sanches. Dos sete jurados, quatro foram mulheres e três homens. Ao longo desses dias, dúvidas foram suscitadas com relação ao que é, afinal, um Tribunal do Júri, papel dos jurados e como eles se comportam durante um julgamento. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado criminal e professor de Direito Penal, Anderson Burke, presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB/ES, explica o tema.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Anderson Burke - 31-08-21.mp3
O Tribunal do Júri é responsável por julgar crimes dolosos contra a vida. Neste tipo de tribunal, cabe a um colegiado de populares – os jurados sorteados para compor o conselho de sentença – declarar se o crime em questão aconteceu e se o réu é culpado ou inocente. Dessa forma, o magistrado decide conforme a vontade popular, lê a sentença e fixa a pena, em caso de condenação. São sorteados, a cada processo, 25 cidadãos que devem comparecer ao julgamento. Destes, apenas sete são sorteados para compor o conselho de sentença. Ao final do julgamento, o colegiado popular deve responder aos chamados quesitos, que são as perguntas feitas pelo presidente do júri sobre o fato criminoso em si e as demais circunstâncias que o envolvem.
Para fazer o alistamento e participar de julgamentos, o cidadão precisa ter mais de 18 anos, não ter antecedentes criminais, ser eleitor e concordar em prestar esse serviço gratuitamente (de forma voluntária). O jurado que faltar, sem justifica prévia, será multado no valor de um a 10 salários mínimos. Os jurados não poderão se comunicar com outras pessoas durante o julgamento nem manifestar sua opinião do processo, sob pena de exclusão do conselho. Se os primeiros quatro jurados decidirem pela condenação ou absolvição, os demais não precisam votar. Após essa etapa, a sentença é proferida pelo juiz no fórum, em frente ao réu e a todos presentes. (Com informações do Conselho Nacional de Justiça)