Entenda como funciona o resgate de pessoas em trabalho análogo à escravidão

O Brasil já teve teve 500 pessoas resgatadas em trabalho análogo à escravidão em 2022 – numa média de quase quatro por dia. O dado foi divulgado pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), do Ministério do Trabalho e Previdência. No Espírito Santo, dados do portal SmartLab [Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas] apontam que de 1995 a 2020, por exemplo, 796 pessoas em condição análoga à escravidão foram resgatadas no Estado.