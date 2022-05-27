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Trabalho

Entenda como funciona o resgate de pessoas em trabalho análogo à escravidão

Quem explica é procuradora do Trabalho, Keley Kristiane Vago Cristo, representante da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo no Espírito Santo

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mai 2022 às 11:51
Trabalho análogo a escravidão
Trabalho análogo a escravidão Crédito: Pixabay
O Brasil já teve teve 500 pessoas resgatadas em trabalho análogo à escravidão em 2022 – numa média de quase quatro por dia. O dado foi divulgado pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), do Ministério do Trabalho e Previdência. No Espírito Santo, dados do portal SmartLab [Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas] apontam que de 1995 a 2020, por exemplo, 796 pessoas em condição análoga à escravidão foram resgatadas no Estado.
Em entrevista à CBN Vitória, a procuradora do Trabalho, Keley Kristiane Vago Cristo, representante da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conaete) no Espírito Santo, fala sobre o assunto. Dados do portal apontam que uma média de 30,6 resgatados por ano. Os setores econômicos mais frequentemente envolvidos estão no cultivo de café (52%) e cana de açúcar 38%. O perfil das vítimas resgatadas quanto à atividade laboral desempenhada no momento do resgate são de trabalhadores do campo. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Keley Kristiane Vago Cristo - 27-05-22

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