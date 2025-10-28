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Entenda como funciona o Mapa do Turismo do ES

Ouça entrevista com o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho

Publicado em 28 de Outubro de 2025 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 out 2025 às 11:40
Diversidade cultural faz do Espírito Santo um território com alto potencial para o turismo sustentável
Diversidade cultural faz do Espírito Santo um território com alto potencial para o turismo sustentável Crédito: Yuri Barichivich
No último mês de setembro, a Secretaria do Turismo (Setur), por meio da Gerência de Gestão do Turismo (Gestur), atualizou a edição 2025 do Mapa do Turismo Brasileiro. O Mapa é colocado como um instrumento fundamental para o planejamento e fortalecimento do setor turístico no Espírito Santo. A publicação inclui 74 municípios capixabas, representando mais de 90% de participação e abrangendo todas as dez Regiões Turísticas do Estado. Segundo a Setur, a atualização dos nomes e a categorização dos municípios que integram o Mapa seguem as diretrizes da Nova Lei Geral do Turismo e do Plano Nacional do Turismo 2024-2027, classificando as cidades de acordo com seus fatores turísticos.
Segundo o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, "o Mapa do Turismo é extremamente importante, pois podemos localizar que cada pedaço do Espírito Santo tem um lugar especial. Precisamos identificar o que há de melhor em cada região — seja no turismo, na agricultura, no lazer ou na gastronomia — para atrair ainda mais visitantes", explica. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário detalha o Mapa e aponta as potencialidades e desafios do turismo no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Victor Coelho - 28-10-25
Conheça as Regiões Turísticas e os municípios incluídos:
Região Doce TerrMorena – Localizada no extremo Norte do Estado, é composta por cinco municípios: Montanha, Ponto Belo, Pedro Canário, Pinheiros e Mucurici;
Região Verde e das Águas – Situada no litoral norte capixaba, reúne sete municípios: São Mateus, Sooretama, Aracruz, Jaguaré, Rio Bananal, Conceição da Barra e Linhares;
Região Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras – Localizada no Nordeste do Estado, inclui seis municípios: Boa Esperança, Barra de São Francisco, Nova Venécia, Vila Pavão, Ecoporanga e São Gabriel da Palha;
Região Doce Pontões Capixabas – Noroeste do Espírito Santo, reúne oito municípios: Marilândia, Águia Branca, Governador Lindenberg, Mantenópolis, São Domingos do Norte, Colatina, Pancas e Baixo Guandu;
Região dos Imigrantes – Também com oito municípios: Ibiraçu, São Roque do Canaã, João Neiva, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Itaguaçu, Santa Leopoldina e Itarana;
Região Metropolitana – Engloba sete municípios que formam a principal aglomeração urbana do Estado: Fundão, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Viana, Serra e Guarapari;
Região Montanhas Capixabas – Composta por 10 municípios: Brejetuba, Vargem Alta, Conceição do Castelo, Afonso Cláudio, Castelo, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Alfredo Chaves, Laranja da Terra e Marechal Floriano;
Região Costa e Imigração – No sul do Estado, reúne seis municípios: Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul, Marataízes, Itapemirim e Piúma;
Região Caparaó Capixaba – Localizada no Sudoeste do Espírito Santo, na divisa com Minas Gerais, é a região com o maior número de municípios: Guaçuí, Ibitirama, Alegre, Divino de São Lourenço, Irupi, Muniz Freire, Iúna, Ibatiba, Dores do Rio Preto, São José do Calçado, Jerônimo Monteiro e Bom Jesus do Norte (12 municípios no total).
Região Sul Capixaba dos Vales e Café – Inclui cinco municípios: Mimoso do Sul, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Atílio Vivácqua.
[fonte: Setur-ES]

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