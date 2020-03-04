Entenda como funciona o atendimento a casos suspeitos de Covid-19

O boom de casos de Covid-19 no Brasil levantou a seguinte questão: como os hospitais, ambulatórios e consultórios estão lidando com o atendimento a pacientes com suspeita de contaminação. Relatos apontam que no pronto-socorro de hospitais já há o uso de máscaras e que os pacientes com suspeita são isolados dos demais. Porém, afinal, como funciona mesmo esse atendimento? A abordagem do corpo médico é diferente em relação aos demais casos? Quem explica qual é o protocolo especial para atender pacientes que podem estar contaminados com o coronavírus é a médica infectologista, Polyana Gitirana Guerra, coordenadora do serviço de controle de infecção do Vitória Apart Hospital.