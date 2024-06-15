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Junho Lilás

Entenda como funciona e a importância do teste do pezinho

Ouça a entrevista com a pediatra Iria Giacomin

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 12:09

Publicado em 

15 jun 2024 às 12:09
Teste do Pezinho será ampliado no Brasil em 2022
Teste do Pezinho Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
É durante o mês de Junho que as Secretarias de Saúde realizam uma das campanhas mais importantes para a saúde dos recém-nascidos: Junho Lilás. A iniciativa busca alertar para a importância do teste do pezinho, um exame de triagem que é realizado logo nos primeiros dias de vida do bebê e que permite identificar doenças que não são perceptíveis aos olhos. Com a coleta de algumas gotinhas de sangue do calcanhar do neném, é possível detectar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas.
Na última semana, o exame repercutiu na internet com o depoimento da atriz e humorista Tata Werneck. Durante sua participação no programa "Conversa Com Bial", ela revelou que a filha Clara Maria recebeu um diagnóstico falso-positivo para uma doença identificada com o teste. Ainda assim, a artista reforçou a importância da doença e da análise dos resultados.
Em conversa com a CBN Vitória, a pediatra Iria Giacomin explica como é feito o teste do pezinho, sua importância o que leva a possíveis alterações no resultado. "É como se fosse uma triagem. O exame diagnostica doenças que a gente não vê", destacou. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Dony Silva - Iria Giacomim - 15-06-24.mp3

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