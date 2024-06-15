Entenda como funciona e a importância do teste do pezinho

Teste do Pezinho Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

É durante o mês de Junho que as Secretarias de Saúde realizam uma das campanhas mais importantes para a saúde dos recém-nascidos: Junho Lilás. A iniciativa busca alertar para a importância do teste do pezinho, um exame de triagem que é realizado logo nos primeiros dias de vida do bebê e que permite identificar doenças que não são perceptíveis aos olhos. Com a coleta de algumas gotinhas de sangue do calcanhar do neném, é possível detectar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas.

Na última semana, o exame repercutiu na internet com o depoimento da atriz e humorista Tata Werneck. Durante sua participação no programa "Conversa Com Bial", ela revelou que a filha Clara Maria recebeu um diagnóstico falso-positivo para uma doença identificada com o teste. Ainda assim, a artista reforçou a importância da doença e da análise dos resultados.

Em conversa com a CBN Vitória, a pediatra Iria Giacomin explica como é feito o teste do pezinho, sua importância o que leva a possíveis alterações no resultado. "É como se fosse uma triagem. O exame diagnostica doenças que a gente não vê", destacou. Ouça a conversa completa!