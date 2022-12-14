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INSS

Entenda como funciona a revisão da vida toda e se vale a pena recorrer

Quem explica é o advogado especialista em Direito Previdenciário, Rafael Vasconcelos

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 dez 2022 às 10:49
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria Crédito: Vitor Jubini
O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, em 1º de dezembro, uma decisão que permite que aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tenham direito à chamada "revisão da vida toda". Essa revisão poderá ser reivindicada por trabalhadores que começaram a contribuir para o INSS antes de 1994 e que se aposentaram depois de 1999. Naquele ano, o cálculo do valor dos benefícios começou a ser feito considerando apenas os valores recolhidos depois da criação do Plano Real. A revisão, entretanto, não é válida para todos e cada caso deve ser analisado para entender se a opção é mesmo vantajosa, conforme observa o advogado especialista em Direito Previdenciário, Rafael Vasconcelos.
Entrevista Fernanda Queiroz - Rafael Vasconcelos - 14-12-22.mp3
Quem pode pedir? 
Ter recebido o primeiro pagamento do benefício nos últimos 10 anos, desde que seja antes da reforma da Previdência, que entrou em vigor em novembro de 2019;
Ter começado a contribuir com o INSS antes de julho de 1994

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