Entenda como funciona a doação de órgãos

Transplante, corpo humano, órgãos Crédito: Freepik

No Brasil, a recusa para doação de órgãos foi de 42% em 2021, de acordo com os últimos dados da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos). São 2.642 pessoas que poderiam doar seus órgãos, mas a recusa familiar impossibilitou o transplante. Enquanto isso, mais de 48 mil pessoas esperam por algum tipo de doação de órgãos. Em entrevista à CBN Vitória, o enfermeiro Leonardo Del Fini, da Coordenação da Central de Transplantes do Espírito Santo, explica como funciona a doação de órgãos, quando ela acontece e os motivos que podem levar a recusa. De acordo com o Ministério da Saúde, um dos principais fatores que restringem a doação de órgãos é a baixa taxa de autorização da família do doador.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Del Fini - 16-04-22

Dados da pasta mostram que cerca de metade das famílias entrevistadas não concorda que sejam retirados os órgãos e tecidos do parente falecido para doação. Por isso, para ser um doador, o Ministério da Saúde orienta que o interessado converse com sua família sobre o desejo de ser doador e deixe claro para que seus familiares autorizem a doação de órgãos após sua morte. No Brasil, a doação de órgãos só será feita depois da autorização da família. Não podem ser doadores pessoas que não tenham documentação, indigentes ou menores de 18 anos sem a autorização dos responsáveis. Ouça as explicações completas!

Como posso ser doador de órgãos?

No Brasil, o transplante só acontece com a autorização de um familiar do doador. Por isso é fundamental falar coma família sobre o desejo da doação. A doação de órgãos só acontece após autorização por escrito de familiar.

Que tipos de doador existem?

Doador vivo - Qualquer pessoa saudável pode doar um dos rins, parte do fígado, medula óssea e parte do pulmão. Pela lei, parentes até 4º grau e cônjuges podem ser doadores; não-parentes, somente com autorização judicial. Doador com morte encefálica - São pacientes em UTI com morte encefálica, geralmente vítimas de traumatismo craniano ou derrame cerebral. A retirada dos órgãos é realizada em centro cirúrgico.

Quais órgãos e tecidos podem ser doados?

Coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim, córnea, ossos, músculos e pele.