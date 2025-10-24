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Cidades

Entenda como está sendo feito o recapeamento do asfalto da Leitão da Silva

Ouça entrevista com o secretário municipal de Obras e Habitação de Vitória, Gustavo Perin

Publicado em 24 de Outubro de 2025 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 out 2025 às 10:50
Obra de recapeamento asfáltico da Leitão da Silva, em Vitória
Obra de recapeamento asfáltico da Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Avenida Leitão da Silva, em Vitória, está passando por obras de recapeamento do asfalto. As atividades começaram no último domingo (19) e visam melhorar o tráfego da via. As interdições estão sendo realizadas de segunda à sábado, das 21h às 5h, e são conduzidas por equipes da secretaria Municipal de Obras. O horário foi escolhido para não interferir na rotina dos motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas da capital que por ali passam diariamente. Ao todo, são 2.800 metros de extensão que passarão pelas intervenções, com previsão de conclusão em 28 etapas, até o final deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras e Habitação da Prefeitura de Vitória, Gustavo Perin, detalha a obra. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Perim - 24-10-25

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