Entenda como está sendo feito o recapeamento do asfalto da Leitão da Silva

A Avenida Leitão da Silva, em Vitória, está passando por obras de recapeamento do asfalto. As atividades começaram no último domingo (19) e visam melhorar o tráfego da via. As interdições estão sendo realizadas de segunda à sábado, das 21h às 5h, e são conduzidas por equipes da secretaria Municipal de Obras. O horário foi escolhido para não interferir na rotina dos motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas da capital que por ali passam diariamente. Ao todo, são 2.800 metros de extensão que passarão pelas intervenções, com previsão de conclusão em 28 etapas, até o final deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras e Habitação da Prefeitura de Vitória, Gustavo Perin, detalha a obra. Ouça a conversa completa!