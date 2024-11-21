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Cultura

Entenda como está o processo de restauração do Teatro Carlos Gomes

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 nov 2024 às 11:06
Teatro Carlos Gomes, em Vitória
Teatro Carlos Gomes, em Vitória Crédito: Secult/Divulgação
Após cinco anos fechado, o Teatro Carlos Gomes, localizado no Centro de Vitória, teve iniciado, no ano passado, as suas obras de restauro e modernização. As obras são realizadas a partir de um acordo de cooperação entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e o Instituto Modus Vivendi, por meio da iniciativa Resgatando a História, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da EDP Brasil. Questionada pela CBN Vitórias sobre o andamento das obras, a Secult informa que "a previsão de conclusão é de dezembro de 2025". 
Ainda, segundo informações da Secult, "no momento, por exemplo, está sendo recuperada a pintura do teto feita pelo artista Homero Massena". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fabrício Noronha - 21-11-24.mp3

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