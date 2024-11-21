Entenda como está o processo de restauração do Teatro Carlos Gomes

Após cinco anos fechado, o Teatro Carlos Gomes, localizado no Centro de Vitória, teve iniciado, no ano passado, as suas obras de restauro e modernização. As obras são realizadas a partir de um acordo de cooperação entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e o Instituto Modus Vivendi, por meio da iniciativa Resgatando a História, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da EDP Brasil. Questionada pela CBN Vitórias sobre o andamento das obras, a Secult informa que "a previsão de conclusão é de dezembro de 2025".