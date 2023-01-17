Entenda como é o trabalho dos Bombeiros no resgate de animais no ES

Os últimos dias têm sido de registros de resgate de animais no Espírito Santo. Mais recentemente, um gato foi resgatado após ficar preso dentro do motor de um carro, na manhã de segunda-feira (16), no bairro São José, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, o rabo do animal ficou preso na correia do motor do veículo. Os Bombeiros informaram que, com autorização do proprietário do carro, os militares cortaram a correia e desprenderam o animal, retirando-o pela parte de baixo do veículo. Após ser resgatado, o bichinho correu para a residência vizinha. Outro resgate de um felino, também em Baixo Guandu, mobilizou a equipe dos bombeiros.