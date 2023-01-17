Entenda como é o trabalho dos Bombeiros no resgate de animais no ES

Os últimos dias têm sido de registros de resgate de animais no Espírito Santo. Mais recentemente, um gato foi resgatado após ficar preso dentro do motor de um carro, na manhã de segunda-feira (16), no bairro São José, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, o rabo do animal ficou preso na correia do motor do veículo. Os Bombeiros informaram que, com autorização do proprietário do carro, os militares cortaram a correia e desprenderam o animal, retirando-o pela parte de baixo do veículo. Após ser resgatado, o bichinho correu para a residência vizinha. Outro resgate de um felino, também em Baixo Guandu, mobilizou a equipe dos bombeiros.
Na manhã da última sexta-feira (13), um gato foi resgatado em uma árvore de aproximadamente 11 metros de altura, na Zona Rural do município. Segundo testemunhas, o animal estava há pelo menos dois dias sem conseguir descer dos galhos da árvore. Um dos militares realizou a subida utilizando uma escada e conseguiu chegar próximo ao bicho. Com um cabo de madeira, ele conseguiu trazer o gato para perto e capturá-lo. Feito o resgate, o militar trouxe o felino até o chão e o soltou no campo. Em entrevista à CBN Vitória, a Capitão Andresa Silva, do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo, explica como é o trabalho de resgate de animais por parte dos militares. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Capitão Andresa Silva - 17-01-23.mp3