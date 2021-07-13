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Vacina sim!

Entenda como Boa Esperança vai vacinar jovens com 20 anos ou mais contra Covid

A coordenadora municipal de imunização, Magali Toscano, traz as informações

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 18:00

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 jul 2021 às 18:00
Vacinação
Vacinação Crédito: Freepik
Boa Esperança, município do Noroeste do Espírito Santo, deu mais um novo passo na imunização contra a Covid-19. A cidade vai iniciar nesta quarta-feira (14) a vacinação de pessoas com 20 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão aplicadas 150 doses da vacina. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a coordenadora municipal de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança, Magali Toscano, explica que "neste momento, só serão atendidos os jovens entre 20 e 29 anos da comunidade de Bela Vista". Ouça:
Fabio Botacin entrevista Magali Toscano - 13/07/2021

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