Entenda como Boa Esperança vai vacinar jovens com 20 anos ou mais contra Covid

Boa Esperança, município do Noroeste do Espírito Santo, deu mais um novo passo na imunização contra a Covid-19. A cidade vai iniciar nesta quarta-feira (14) a vacinação de pessoas com 20 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão aplicadas 150 doses da vacina. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a coordenadora municipal de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança, Magali Toscano, explica que "neste momento, só serão atendidos os jovens entre 20 e 29 anos da comunidade de Bela Vista". Ouça:
Fabio Botacin entrevista Magali Toscano - 13/07/2021