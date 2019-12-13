Entenda como a queda de árvore na Serra causou "nó" no trânsito

Trecho da Norte Sul Crédito: Caíque Verli

A queda de uma árvore, nesta quarta-feira (12), na altura do bairro São Geraldo, na Serra, provocou um verdadeiro "nó" no trânsito, não apenas na cidade, mas também com efeito em Vitória. Os dois sentidos da Rodovia Norte Sul chegaram a ficar interditados prejudicando a vida de motoristas e passageiros dos ônibus na região. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Defesa Social da Serra, Maximiliano Werneck, explica que havia uma equipe da guarda municipal próximo ao local da queda da árvore no momento que aconteceu.

E que foi justamente essa equipe a primeira a atuar, fechando o local pois havia fios energizados no chão, com o risco de eletrocutar algum pedestre ou ciclista. "com o trânsito fechado, a guarda ajudou a orientar o trânsito e também fez a escolta dos caminhões com equipes de reparo da rede elétrica por ruas que estavam congestionadas para chegar rapidamente lá", explicou.

Já o responsável pela poda da árvore que caiu na Avenida Norte Sul será multado em até R$ 5 mil pela Prefeitura da Serra. "O município vai tomar todas as medidas administrativas e judiciais necessárias para que esse fato não aconteça", diz.

Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Maximiliano Werneck - 12-12-19.mp3

ECO 101

Sobre o trânsito na BR 101, entre Carapina e Laranjeiras, que ficou praticamente parado, a concessionária diz por nota que agiu, inclusive no tempo dos semáforos.

"Devido à queda da árvore, que bloqueou os dois sentidos da rodovia Norte Sul, todo o tráfego de veículos que seguia em direção a Vitória ou Serra foi desviado para a BR-101 causando um fluxo intenso de veículos no trecho entre os quilômetros 266 e 270, principalmente por ter acontecido no horário de pico. A Eco101 informa que adotou medidas visando prevenir acidentes devido ao aumento significativo do fluxo. O tempo dos semáforos nos cruzamentos foi modificado a fim de aumentar a fluidez do trânsito e recursos da concessionária ficaram dedicados exclusivamente para o trecho, em pontos estratégicos, para atendimento de possíveis chamados. Além disso, usuários foram orientados por meio do 0800 7701 101, canal de comunicação direta com a concessionária".

CETURB

Outro grande transtorno foi com o atendimento dos ônibus do transporte coletivo. A Ceturb foi demandada sobre o problema e informou que o Terminal Carapina registrou atrasos e cancelamentos, conforme a nota.