Entenda como a Praia da Sereia busca a certificação Bandeira Azul

Praia da Sereia, em Vila Velha Crédito:

A Praia da Sereia, em Via Velha, poderá ser a primeira praia capixaba a receber a certificação internacional Bandeira Azul. Para isso, é preciso cumprir uma série de 34 critérios estabelecidos para certificadora ligados à área de meio ambiente, qualidade da água e envolvimento da sociedade. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Sandra Frasson, gestora do Programa Bandeira Azul e assessora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da prefeitura de Vila Velha, explica que nenhum critério pode deixar de ser atendido e que a certificação pode alavancar o turismo no município por atestar as boas práticas ambientais e de acessibilidade.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Sandra Frasson - 26-12-19.mp3

MAIS INFORMAÇÕES:

- O Programa Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas. O Programa desafia as autoridades locais e os gestores de praia a alcançar altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança. Ao longo dos anos, a Bandeira Azul tornou-se um rótulo ecológico altamente respeitado e reconhecido trabalhando para reunir os setores de turismo e meio ambiente a nível local, regional e internacional;

- Uma praia deve ser acessível a todos (independentemente da idade, gênero, visão política, religião) para ser elegível para credenciamento da Bandeira Azul. O acesso a praia deve ser livre e gratuito a menos que ela seja parte de Unidade de Conservação devidamente catalogada no SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

- Podem ser cobrados outros serviços na área da praia como estacionamento, aluguel de equipamentos, uso de banheiros e duchas, mas tem que ficar dentro dos limites razoáveis;

- Uma praia pode ser eleita para ter a Bandeira Azul se for oficialmente uma área de banho com pelo menos um ponto de coleta para análise de qualidade de água. O nome e as fronteiras da praia devem ser reconhecidos oficialmente e informados aos usuários na Placa Informativa do Programa.