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Saúde mental

Entenda como a alimentação pode ser aliada no combate à ansiedade

Ouça a entrevista com a médica psiquiatra Letícia Mameri

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 12:25

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 out 2021 às 12:25
Animação pode ser aliada no combate à ansiedade
Alimentação pode ser aliada no combate à ansiedade Crédito: Pexels
Você já deve ter ouvido alguém dizer que uma pessoa ansiosa acaba comendo em excesso ou perde totalmente a fome! Isso porque a ansiedade, quando em excesso ou sem a devida atenção, pode levar a quadros mais graves de outros distúrbios, como os transtornos alimentares. Mas a ansiedade nos levar a comer mais ou menos? E ainda: é possível utilizar a alimentação como aliada, através de nutrientes e ativos que auxiliam no combate à ansiedade ou, ao menos, diminuir os efeitos? Quem responde é a médica psiquiatra Letícia Mameri Trés, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Entrevista - Patrícia Vallim - Leticia Mameri - 09-10-21

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