Entenda como a alimentação pode ser aliada no combate à ansiedade

Você já deve ter ouvido alguém dizer que uma pessoa ansiosa acaba comendo em excesso ou perde totalmente a fome! Isso porque a ansiedade, quando em excesso ou sem a devida atenção, pode levar a quadros mais graves de outros distúrbios, como os transtornos alimentares. Mas a ansiedade nos levar a comer mais ou menos? E ainda: é possível utilizar a alimentação como aliada, através de nutrientes e ativos que auxiliam no combate à ansiedade ou, ao menos, diminuir os efeitos? Quem responde é a médica psiquiatra Letícia Mameri Trés, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: