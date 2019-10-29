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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Entenda as seis regras de transição para aposentadoria

Ouça a entrevista com o advogado especialista em Direito Previdenciário, João Eugênio Modenesi Filho

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 12:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 out 2019 às 12:47
A Reforma da Previdência deve ser promulgada nos próximos dias pelo Congresso Nacional. As novas regras entram em vigor na data da promulgação, exceto as alíquotas de contribuição, que passam a valer após 90 dias. São seis regras de transição que reúnem a idade mínima de aposentadoria e o tempo de contribuição em alguns casos. Entenda as principais mudanças em uma entrevista com o advogado especialista em Direito Previdenciário, João Eugênio Modenesi Filho.
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Eugênio Modenesi Filho - 29-10-19
 

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