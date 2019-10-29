Entenda as seis regras de transição para aposentadoria

A Reforma da Previdência deve ser promulgada nos próximos dias pelo Congresso Nacional. As novas regras entram em vigor na data da promulgação, exceto as alíquotas de contribuição, que passam a valer após 90 dias. São seis regras de transição que reúnem a idade mínima de aposentadoria e o tempo de contribuição em alguns casos. Entenda as principais mudanças em uma entrevista com o advogado especialista em Direito Previdenciário, João Eugênio Modenesi Filho.