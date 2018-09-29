Entenda as responsabilidades de um deputado federal e do estadual

Nesta entrevista de sábado, o programa CBN Vitória encerra a série de entrevistas que destacou as funções dos cargos políticos que terão os representantes escolhidos nas eleições do próximo domingo, dia 7 de outubro. Desta vez você acompanha quais as responsabilidades do cargo de deputado federal e de estadual. Os deputados são responsáveis por propor leis, alterar ou revogar leis existentes, até mesmo a Constituição. As propostas que escrevem são destinadas para a votação em plenário. Outra função do cargo é a fiscalização do Poder Executivo. A jornalista Patrícia Vallim conversa com Rodrigo Prando, Cientista político, sociólogo e professor da Presbiteriana Mackenzie, sobre o assunto. Ouça e entenda: