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Entenda as regras de posse e porte de armas no Brasil

Advogada e conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Isabel Figueiredo, repercute a declaração do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que pretende flexibilizar o porte e a posse de armas, e explica como funciona a legislação atual

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 12:34

Publicado em 

04 jan 2019 às 12:34
A segurança pública está no centro do debate nacional e foi um dos temas em destaque nas promessas de campanha do agora presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). O presidente disse nesta quinta-feira (3) em entrevista ao SBT que, além de facilitar a posse de arma de fogo, como já havia anunciado, pretende flexibilizar o porte.
Posse e porte se diferenciam quanto à possibilidade de deslocamento da arma. Na posse, o equipamento só pode ser mantido em casa ou dentro de estabelecimento comercial; com o porte, o cidadão poderia circular armado nas ruas. Ele também defendeu aumentar o limite de armas por cidadão.
O assunto está longe de ser consenso e para detalhar, em especial, como ocorre o funcionamento dessa legislação de porte e posse de armas convidamos Isabel Figueiredo, Advogada e conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), para detalhar o tema.
Entrevista - John Gomes - Isabel Figueiredo - 04-01-19

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