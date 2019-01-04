Entenda as regras de posse e porte de armas no Brasil

A segurança pública está no centro do debate nacional e foi um dos temas em destaque nas promessas de campanha do agora presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). O presidente disse nesta quinta-feira (3) em entrevista ao SBT que, além de facilitar a posse de arma de fogo, como já havia anunciado, pretende flexibilizar o porte.

Posse e porte se diferenciam quanto à possibilidade de deslocamento da arma. Na posse, o equipamento só pode ser mantido em casa ou dentro de estabelecimento comercial; com o porte, o cidadão poderia circular armado nas ruas. Ele também defendeu aumentar o limite de armas por cidadão.

O assunto está longe de ser consenso e para detalhar, em especial, como ocorre o funcionamento dessa legislação de porte e posse de armas convidamos Isabel Figueiredo, Advogada e conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), para detalhar o tema.