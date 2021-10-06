Entenda as próximas etapas da obra de ampliação da Terceira Ponte

Início da montagem das estruturas metálicas das obras da Terceira Ponte Crédito: Rodrigo Gavini

Desde a última segunda-feira (4), a Terceira Ponte começou a ser parcialmente interditada das 21 horas às 6 horas. O objetivo é a continuidade das obras de ampliação e o início de novas etapas do projeto. Essas primeiras interdições, que seguem até esta quinta-feira (7), estão sendo realizadas para o içamento de estruturas metálicas até um "quick deck" - um andaime montado por baixo da ponte. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica as próximas etapas da obra. Acompanhe!

"As obras têm avançado num bom ritmo e, com isso, já alcançamos o trecho em que o içamento por baixo das estruturas não é mais viável, por isso, vamos precisar realizar as interdições programadas para transporte das estruturas metálicas até o quick deck. Contudo, essas interferências deverão ocorrer sempre à noite, nos horários de pouco movimento na ponte para não atrapalhar o fluxo de veículos. Já a montagem continua normalmente sendo executada durante o dia, usando essa plataforma fixada por baixo da ponte", detalha.

Ainda no mês de outubro, está previsto o início dos trabalhos também em Vila Velha, abrindo mais duas frentes de trabalho. Vale lembrar que a execução dos trabalhos, simultaneamente nos dois sentidos da ponte, é uma orientação da equipe técnica responsável pelo projeto. A expectativa é de que o projeto final de ampliação da Terceira Ponte seja entregue até início de 2023.