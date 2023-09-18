Entenda as principais mudanças aprovadas pela minirreforma eleitoral na Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou na última semana dois projetos que formam a minirreforma eleitoral. Os textos, entre outros pontos, alteram regras sobre prestação de contas e inelegibilidade. O texto segue para o Senado. As novas regras precisam virar lei até o dia 6 de outubro para valer nas eleições municipais do ano que vem. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Ludgero Liberato, especialista em Direito Eleitoral, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!