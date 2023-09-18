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Política

Entenda as principais mudanças aprovadas pela minirreforma eleitoral na Câmara

Os projetos seguem agora para apreciação do Senado. Ouça entrevista com o advogado eleitoral, Ludgero Liberato

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 set 2023 às 11:14
Plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília
Plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados aprovou na última semana dois projetos que formam a minirreforma eleitoral. Os textos, entre outros pontos, alteram regras sobre prestação de contas e inelegibilidade. O texto segue para o Senado. As novas regras precisam virar lei até o dia 6 de outubro para valer nas eleições municipais do ano que vem. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Ludgero Liberato, especialista em Direito Eleitoral, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ludgero Liberato - 18-09-23.mp3

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