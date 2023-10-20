Entenda as principais dificuldades para iniciar e seguir com o tratamento de câncer de mama

Na luta contra o câncer de mama, a demora para acessar exames iniciais e o abalo psicológico das pacientes após o diagnóstico, são alguns dos obstáculos para o tratamento da doença. Muitas vezes, o desafio começa antes mesmo do laudo, no momento em que é preciso marcar e realizar uma mamografia, por exemplo. Após a identificação do tipo de câncer de mama e o início efetivo do tratamento, as dificuldades também podem aparecer, entre elas, a falta de uma rede de apoio.
Ainda abordando a campanha Outubro Rosa, a CBN Vitória entrevista a oncologista clínica Camila Beatrice Miranda. Durante a conversa, a médica detalha os impasses para se iniciar e seguir com o tratamento de câncer de mama. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Camila Beatrice Miranda - 20-10-23.mp3