Entenda as novas regras para cirurgia bariátrica no Brasil

Obesidade: cirurgia bariátrica Crédito: Shutterstock

O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou as novas regras para cirurgias bariátricas. As medidas incluem novas definições para que o procedimento seja realizado em pacientes com doença metabólica. As resoluções também especificam as características do local para realização da cirurgia.

Agora, pacientes com índice de massa corporal (IMC) acima de 30 poderão passar pelo procedimento. O índice é resultado da divisão entre peso e altura e o número é referência para identificar a obesidade. Antes da nova resolução, cirurgia só era feita em pacientes com IMC acima de 35.

Em entrevista à CBN Vitória, o médico Gustavo Peixoto, cirurgião geral e e do Aparelho Digestivo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Peixoto - 26-05-25.mp3

- Quem tem o IMC entre 30 e 35 poderá passar pelo procedimento, desde que tenha doenças como diabetes, apneia do sono ou refluxo graves, problemas no coração, rins, fígado e ossos

- Liberada para pacientes mais jovens, de 14 e 15 anos, que tenham obesidade grave, com IMC maior do que 40 e complicações clínicas

- Para 16 e 17 anos, a regra é a mesma usada para os adultos. Todos os menores de idade precisam de autorização dos pais.