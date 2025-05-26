Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde

Entenda as novas regras para cirurgia bariátrica no Brasil

Ouça entrevista com o médico Gustavo Peixoto, cirurgião geral e e do Aparelho Digestivo

Publicado em 26 de Maio de 2025 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mai 2025 às 10:49
Obesidade: cirurgia bariátrica
Obesidade: cirurgia bariátrica Crédito: Shutterstock
O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou as novas regras para cirurgias bariátricas. As medidas incluem novas definições para que o procedimento seja realizado em pacientes com doença metabólica. As resoluções também especificam as características do local para realização da cirurgia.
Agora, pacientes com índice de massa corporal (IMC) acima de 30 poderão passar pelo procedimento. O índice é resultado da divisão entre peso e altura e o número é referência para identificar a obesidade. Antes da nova resolução, cirurgia só era feita em pacientes com IMC acima de 35.
Em entrevista à CBN Vitória, o médico Gustavo Peixoto, cirurgião geral e e do Aparelho Digestivo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Peixoto - 26-05-25.mp3
- Quem tem o IMC entre 30 e 35 poderá passar pelo procedimento, desde que tenha doenças como diabetes, apneia do sono ou refluxo graves, problemas no coração, rins, fígado e ossos
- Liberada para pacientes mais jovens, de 14 e 15 anos, que tenham obesidade grave, com IMC maior do que 40 e complicações clínicas
- Para 16 e 17 anos, a regra é a mesma usada para os adultos. Todos os menores de idade precisam de autorização dos pais.
- Antes, bastava que o hospital tivesse UTI e condições para receber pacientes com obesidade grave. Agora, a bariátrica precisa ser feita em hospital de grande porte, com capacidade para cirurgias de alta complexidade, UTI e plantonista 24 horas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados