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Série especial: Aposentadoria

Entenda as novas regras e o que muda para homens e mulheres

O advogado especialista em Direito Previdenciário, Rafael Vasconcelos, explica o que você precisa saber

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 11:00

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 jan 2025 às 11:00
Aposentadoria, planejamento financeiro, futuro
Aposentadoria, futuro, regras Crédito: Shutterstock
Nesta sexta (10), a CBN Vitória começa uma série especial sobre aposentadoria. Em 2025, algumas das regras para se aposentar mudam para mulheres e homens. Em relação ao regime anterior, a idade mínima para solicitar a aposentadoria sobe. As mulheres precisam ter, no mínimo, 59 anos e os homens, 64. Já o tempo mínimo de contribuição passa a ser de 30 anos para mulheres e de 35 para homens. Na regra dos pontos, aquela que soma o tempo de contribuição à idade do trabalhador, a pontuação mínima exigida será de 92 pontos para mulheres e 102 para homens. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Previdenciário, Rafael Vasconcelos, explica para quem são as regras de transição e o que muda na prática. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Rafael Vasconcelos - 10-01-25.mp3

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