Entenda as novas regras e o que muda para homens e mulheres

Nesta sexta (10), a CBN Vitória começa uma série especial sobre aposentadoria. Em 2025, algumas das regras para se aposentar mudam para mulheres e homens. Em relação ao regime anterior, a idade mínima para solicitar a aposentadoria sobe. As mulheres precisam ter, no mínimo, 59 anos e os homens, 64. Já o tempo mínimo de contribuição passa a ser de 30 anos para mulheres e de 35 para homens. Na regra dos pontos, aquela que soma o tempo de contribuição à idade do trabalhador, a pontuação mínima exigida será de 92 pontos para mulheres e 102 para homens. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Previdenciário, Rafael Vasconcelos, explica para quem são as regras de transição e o que muda na prática. Ouça a conversa completa!