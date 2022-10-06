Entenda as novas regras do SAC que já estão em vigor

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Desde esta segunda-feira (3), as novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) estão em vigor. Dentre elas, o cancelamento de um serviço em qualquer canal disponibilizado pela empresa para contratação, inclusive pelas redes sociais. As novas regras surgiram de um amplo processo de diálogo entre a Secretaria Nacional do Consumidor e a sociedade civil. A publicação do decreto visa melhorar o atendimento ao cliente, pois atualiza importantes pontos do Código de Defesa do Consumidor. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde.

Your browser does not support the audio element. Entrevisra - Fernanda Queiroz - Rogério Athayde - 06-10-22

As novas regras também fixam condições mínimas de atendimento dos SAC’s, a obrigatoriedade da garantia de acessibilidade nesses canais e a necessidade de ampla divulgação das opções de acesso. O consumidor poderá acompanhar as demandas com um número de protocolo único. Além dos canais já existentes, nos quais os órgãos poderão fiscalizar eventual descumprimento pelas empresas, o decreto instituiu à Senacon a competência de desenvolver uma metodologia e elaborar uma ferramenta para acompanhar a efetividade e resolutividade dos SACs. Esse processo já vem sendo estudado pela Secretaria, junto aos principais atores do mercado, aos órgãos reguladores e aos representantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

AS PRINCIPAIS MUDANÇAS:

PRURALIDADE DE CANAIS

- As empresas têm a possibilidade de escolher, dentre os diferentes canais de atendimento oferecidos, quais estarão disponíveis de maneira ininterrupta. Um destes deve funcionar durante 24 horas por dia, nos sete dias da semana.

-O atendimento telefônico deverá estar disponível durante, no mínimo, 8 horas diárias, com atendimento humano.

INFORMAÇÃO SOBRE TEMPO DE ESPERA

- Os SAC’s são obrigados a informar tempo de espera para que o consumidor seja atendido - em minutos ou pela posição na fila.

VEDAÇÃO DE PUBLICIDADE SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR

- O novo regramento proíbe que, sem o consentimento do consumidor, mensagens publicitárias sejam veiculadas durante o tempo de espera. São permitidas apenas mensagens informativas, como aquelas sobre direitos do consumidor ou outros canais de atendimento.

LIMITE DE TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA

- Nos casos em que o primeiro atendente da chamada não tenha atribuição para resolver a demanda do consumidor, poderá ser realizada a transferência ao setor competente, desde uma só vez e, mesmo assim, para atendimento definitivo da demanda.

RETORNO DAS CHAMADAS

- Caso a ligação caia antes do fim do atendimento, o atendente deverá retornar a chamada e concluir a solicitação. Durante o novo atendimento, não poderá ser solicitado que o cliente repita sua demanda após o primeiro registro, a qual deverá estar devidamente registrada no sistema da empresa.

CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS

- O menu do SAC deverá conter, na primeira etapa, opções mínimas de serviço, incluindo as de reclamação e cancelamento de contratos e serviços.Em caso de reclamação sobre serviço não solicitado ou cobrança indevida, a suspensão deverá ser imediata.

- Em relação aos cancelamentos, estes também devem ser feitos de forma imediata, com exceção dos casos em que haja a necessidade de processamento técnico do pedido.