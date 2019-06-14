Entenda as mudanças que relator propôs ao texto da previdência

O relatório da Comissão Especial da reforma da Previdência, apresentado nesta quinta-feira (13) pelo relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), contém diversas mudanças em relação ao projeto enviado pelo governo federal. Entre as principais alterações estão a retirada de Estados e municípios da reforma, além do fim da aposentadoria compulsória para juízes e promotores como punição disciplinar. O relatório ainda reduz o tempo de contribuição para as mulheres de 20 anos para 15.

O texto ainda será votado na comissão. As datas ainda não foram definidas. Só depois segue para análise em dois turnos no plenário da Câmara. Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), o texto precisa ter 308 votos a favor na Casa antes de seguir para o Senado. Em entrevista ao CBN Vitória, o advogado Geraldo Benício, especialista em Direito Previdenciário, detalha nesta sexta-feira (14) as mais importantes. Confira!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Geraldo Benício - 14-06-19

AS PRINCIPAIS MUDANÇAS:

Tempo de contribuição das mulheres

- Proposta do governo

Pela proposta do governo, homens se aposentam aos 65 anos e mulheres aos 62. Ambos com mínimo de contribuição de 20 anos.

- Proposta do relator

A proposta do relator mantém a idade mínima para os dois sexos, mas reduz para 15 anos o tempo de contribuição das mulheres.

Aposentadoria rural

- Proposta do governo

Estabelecia idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, mais tempo de contribuição de 20 anos.

- Proposta do relator

O texto do relator diz que as mulheres vão se aposentar aos 55 anos com 15 anos de contribuição. Já para os homens, as regras previstas pelo governo são mantidas: aposentadoria aos 60 anos com 20 anos de contribuição.

Professores

- Proposta do governo

Fixava idade mínima de 60 anos para homens e mulheres.

- Proposta do relator

A proposta do relator coloca idade mínima de 57 anos para as professoras e de 60 anos para professores até que uma lei complementar mude as normas. A regra vale para professores da educação infantil, ensino fundamental e médio.

Capitalização

- Proposta do governo

Previa a criação da capitalização, mas estabelecia que uma lei complementar iria instituir o novo regime.

- Proposta do relator

O texto do relator retira a capitalização da reforma.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

- Proposta do governo

Idosos pobres de mais de 60 anos passariam a receber um valor inicial de R$ 400. O benefício aumentaria de acordo com a idade, atingindo um salário mínimo quando a pessoa completar 70 anos.

- Proposta do relator

O texto do relator mantém a regra atual. Idosos pobres com mais de 65 anos continuarão a ter acesso ao benefício.

Abono salarial

-Proposta do governo

Restringia o benefício apenas aos trabalhadores com renda de até um salário mínimo. Hoje, pessoas com pagamento de até dois salários são atendidos.

- Proposta do relator

Terá direito quem recebe até 1,36 salário mínimo (até R$ 1.364,43).

Salário-família e auxílio-reclusão

- Proposta do governo

Coloca como critério renda de um salário mínimo para o beneficiário do salário-família e do auxílio-reclusão.

- Proposta do relator

Terá direito quem recebe até 1,36 salário mínimo. (até R$ 1.364,43).

Estados e municípios

- Proposta do governo

As regras para os servidores federais valeriam para o funcionalismo estadual e municipal.

- Proposta do relator

Estados e municípios terão que aprovar suas próprias reformas nas Assembleias Legislativas ou nas Câmaras municipais.

Aposentadoria de magistrados e promotores de Justiça

- Proposta do governo

PEC não fala sobre o assunto.

- Proposta do relator

Acaba com a aposentadoria compulsória em caso de pena disciplinar.

Integralidade e transição

- Proposta do governo

Previa integralidade (último salário da carreira) para os servidores que entraram antes de 2003 desde que eles completassem a idade mínima para a aposentadoria. Acabava também com a paridade (mesmo reajuste dos servidores ativos).

- Proposta do relator

O texto diz que os funcionários públicos que entraram até 2003 poderão continuar se aposentando com integralidade e paridade, sem atingir idade mínima de 65 anos (homem) e 62 anos (mulher) desde que entre na regra de transição. Com isso, pagarão pedágio de 100% sobre o tempo que falta para requerer o benefício. Exemplo: se faltam apenas três anos para a pessoa pedir o benefício, ela terá que trabalhar seis anos para se aposentar.

Regra de transição para o INSS

- Proposta do governo

Estabelecia quatro regras de transição: três para os trabalhadores da iniciativa privada e um para servidores. No caso dos segurados do INSS, uma das regras atendia apenas quem estivesse a dois anos de se aposentar. Essas pessoas teriam direito de se aposentar pelas regras atuais pagando pedágio de 50%.

- Proposta do relator