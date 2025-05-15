Entenda as mudanças no trânsito da Rua Clóvis Machado, na Enseada do Suá

Algumas vias de Vitória têm passado por alterações para garantir maior fluidez no trânsito da capital capixaba. A Rua Clóvis Machado, na região da Enseada do Suá, por exemplo, está em processo de requalificação. A via passará a ter mão dupla em toda a sua extensão, permitindo um novo acesso à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras e Habitação, Gustavo Perin, explica o que muda para os motoristas a partir de junho próximo. Ouça a conversa completa!