Entenda as mudanças no trânsito da Rodovia do Sol

Alterações nos sentidos do trânsito da Rodovia do Sol e Avenida Saturnino Rangel Mauro Crédito: Fernando Madeira

Com previsão de que as obras comecem no mês de abril, o trânsito na Rodovia do Sol, em Vila Velha, sofrerá importantes alterações. Entre as principais mudanças, está o sentido de um trecho urbano da via, que passará a ser único para os motoristas que trafegam sentido Terceira Ponte. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Major Rogério Gomes dos Santos explica como ficam as mudanças. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Major Rogério Gomes dos Santos - 28-02-24

Mudanças:

O trecho fica entre o Shopping Boulevard, em Itaparica, até a Avenida Carioca – nas proximidades do Shopping Praia da Costa.

A primeira intervenção consiste em retirar o canteiro central entre a Brasil Center (antiga Embratel) e o Hospital Santa Mônica, na região da Praia de Itaparica.

- Trecho da Rodovia do Sol entre o Shopping Boulevard e o Shopping Praia da Costa passa para a prefeitura.

- Trecho da Embratel (Brasil Center) até o Hospital Santa Mônica vira mão única sentido Vitória. - Irão retirar o canteiro central.