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Em Vila Velha

Entenda as mudanças no trânsito da Rodovia do Sol

Quem explica é secretário de Defesa Social e Trânsito, Major Rogério Gomes dos Santos

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 fev 2024 às 10:57
Alterações nos sentidos do trânsito da Rodovia do Sol e Avenida Saturnino Rangel Mauro
Alterações nos sentidos do trânsito da Rodovia do Sol e Avenida Saturnino Rangel Mauro Crédito: Fernando Madeira
Com previsão de que as obras comecem no mês de abril, o trânsito na Rodovia do Sol, em Vila Velha, sofrerá importantes alterações. Entre as principais mudanças, está o sentido de um trecho urbano da via, que passará a ser único para os motoristas que trafegam sentido Terceira Ponte. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Major Rogério Gomes dos Santos explica como ficam as mudanças. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Major Rogério Gomes dos Santos - 28-02-24
Mudanças:
O trecho fica entre o Shopping Boulevard, em Itaparica, até a Avenida Carioca – nas proximidades do Shopping Praia da Costa.
A primeira intervenção consiste em retirar o canteiro central entre a Brasil Center (antiga Embratel) e o Hospital Santa Mônica, na região da Praia de Itaparica.
- Trecho da Rodovia do Sol entre o Shopping Boulevard e o Shopping Praia da Costa passa para a prefeitura.
- Trecho da Embratel (Brasil Center) até o Hospital Santa Mônica vira mão única sentido Vitória. - Irão retirar o canteiro central.
- Avenida Saturnino Rangel Mauro muda de sentido e passa a ser mão única sentido Guarapari.

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