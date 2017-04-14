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ENTREVISTA

Entenda as mudanças no Enem 2017 anunciadas pelo MEC

Entre as mudanças anunciadas estão o fim da divulgação do resultado de escolas na avaliação

Publicado em 14 de Abril de 2017 às 12:47

Publicado em 

14 abr 2017 às 12:47
O MEC (Ministério da Educação) anunciou uma série de mudanças na aplicação das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para este ano. Entre as mudanças anunciadas estão o fim da divulgação do resultado de escolas na avaliação.
Para entendermos um pouco mais sobre essas mudanças convidamos Pedro Balerini, diretor de inteligência de mercado do Quero Bolsa, para explicar o assunto. Confira a entrevista realizada pelo jornalista Alexandre Lemos:
Entrevista - Alexandre Lemos - Pedro Balerini - 14.22s - 14-04-17

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