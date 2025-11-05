Entenda as mudanças nas normas para desengasgo de bebês e adultos

Associação muda técnicas de desengasgo em bebês, crianças e adultos Crédito: American Heart Association/Divulgação

A American Heart Association (AHA) anunciou novos protocolos de reanimação cardiopulmonar (RCP) e manobras de desengasgo. As mudanças trazem ajustes nas técnicas de compressão torácica, especialmente em bebês de até um ano de idade. O objetivo dessas alterações é tornar os procedimentos mais eficazes e seguros. Detalhes como a parte da mão que deve ser utilizada para executar as manobras devem ser reforçados! Em entrevista à CBN Vitória, a capitã do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), Carla Andresa Silva, expllica quais foram essas mudanças. Ouça a conversa completa!

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1. Engasgo em bebês

Como fazer atualmente?

1. Colocar o bebê de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o tronco.

2. Aplicar 5 golpes nas costas (entre as escápulas), utilizando a base da mão.

3. Em seguida, virar o bebê e realizar 5 compressões torácicas (no centro do peito).

4. Repetir o ciclo até o desengasgo.

5. Se o bebê ficar inconsciente, iniciar a RCP imediatamente.

Como identificar que o bebê está engasgado? Ele não consegue tossir, chorar, respirar e muda de cor.

O que mudou?

Antes, a sequência era: 5 golpes nas costas seguida de compressão abdominal direta (até o desengasgo) utilizando dois dedos.

2. Engagos em pessoas com mais de 1 ano e adultos:

Como fazer atualmente?

1. Posicione-se atrás da pessoa engasgada e aplique 5 golpes nas costas com a base da mão

2. Em seguida, faça 5 compressões abdominais