Entenda as melhorias para a Av. Saturnino Rangel Mauro, em Vila Velha

Avenida Saturnino Mauro Rangel Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Em Vila Velha, a Avenida Saturnino Rangel Mauro, que dá acesso aos bairros de Itapuã, Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Praia das Gaivotas e outros, passará por intervenções de sinalização e trânsito. Segundo informa a prefeitura, entre as mudanças estão a modernização, melhoria da fluidez para os automóveis e mais segurança para pedestres e ciclistas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Luciene Becacici, assessora especial da Secretaria de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Vila Velha, detalha o que prevê as intervenções.

"Principalmente nessa região precisamos de fazer que os cruzamentos fiquem mais humanizados, até porque estamos numa área de crescimento e adensamento populacional pelos bairros que cortam a avenida. A mobilidade precisa ser provida com segurança e as vias se prepararem de forma equilibrada. Precisamos eliminar pontos de riscos", explica.

Serão alterações com nova sinalização horizontal e vertical para o novo manejamento de tráfego previsto, obras físicas nos cruzamentos para ampliação de calçadas e urbanização do espaço, além de implantação de lombofaixas, caso necessárias. Luciene explica que as intervenções são necessárias devido ao crescente volume de tráfego nas vias à avenida e a necessidade de ser humanizar o entorno da região.

Confira as explicações completas:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Luciane Becacici - 02-07-20