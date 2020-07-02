Entenda as melhorias para a Av. Saturnino Rangel Mauro, em Vila Velha

Em Vila Velha, a Avenida Saturnino Rangel Mauro, que dá acesso aos bairros de Itapuã, Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Praia das Gaivotas e outros, passará por intervenções de sinalização e trânsito. Segundo informa a prefeitura, entre as mudanças estão a modernização, melhoria da fluidez para os automóveis e mais segurança para pedestres e ciclistas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Luciene Becacici, assessora especial da Secretaria de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Vila Velha, detalha o que prevê as intervenções.
"Principalmente nessa região precisamos de fazer que os cruzamentos fiquem mais humanizados, até porque estamos numa área de crescimento e adensamento populacional pelos bairros que cortam a avenida. A mobilidade precisa ser provida com segurança e as vias se prepararem de forma equilibrada. Precisamos eliminar pontos de riscos", explica.
Serão alterações com nova sinalização horizontal e vertical para o novo manejamento de tráfego previsto, obras físicas nos cruzamentos para ampliação de calçadas e urbanização do espaço, além de implantação de lombofaixas, caso necessárias. Luciene explica que as intervenções são necessárias devido ao crescente volume de tráfego nas vias à avenida e a necessidade de ser humanizar o entorno da região.
Confira as explicações completas:
Entrevista - Fábio Botacin - Luciane Becacici - 02-07-20
Além disso, há possibilidade de, por meio de um convênio com o governo do Estado, a Avenida Saturnino Rangel Mauro se transformar em um corredor de transportes de interesse metropolitano, funcionando em binário com a Rodovia do Sol. Pelo projeto, no trecho de mão dupla, as vias transversais à Avenida Saturnino Rangel Mauro passam a operar em binário. Entretanto, ela destaca, para essa mudança não há previsão de data por conta da pandemia do novo coronavírus. "Pelo momento em que passamos não temos condições de avançar na discussão técnica porque existem outras prioridades", finaliza.