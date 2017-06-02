Entenda as discussões sobre foro privilegiado no Senado e no STF

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira lei que extingue o foro privilegiado, no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal começou a debater a questão. O projeto de lei que teve aval dos senadores ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados e receber a sanção presidencial para entrar em vigor. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o doutor em Direito Constitucional e professor, Anderson Santana Pedra, fala sobre os pontos avaliados tanto no Supremo quanto no Senado. Ouça e entenda: