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Entenda as discussões sobre foro privilegiado no Senado e no STF

Publicado em 02 de Junho de 2017 às 18:55

Publicado em 

02 jun 2017 às 18:55
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira lei que extingue o foro privilegiado, no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal começou a debater a questão. O projeto de lei que teve aval dos senadores ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados e receber a sanção presidencial para entrar em vigor. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o doutor em Direito Constitucional e professor, Anderson Santana Pedra, fala sobre os pontos avaliados tanto no Supremo quanto no Senado. Ouça e entenda:
Esclareça algumas dúvidas a respeito do projeto de lei aprovado pelos senadores:
Entrevista - Fabio Botacin - Anderson Pedra - 02-06-17.mp3

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