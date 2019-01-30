Entenda as alterações nas regras para concessão de benefícios do INSS

Uma nova medida provisória, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e que deve vigorar até o final de 2020, com possibilidade de prorrogação, promete um pente-fino contra fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O texto altera regras de diversos benefícios, como aposentadoria rural, auxílio-reclusão e pensão por morte, além de criar dois novos bônus.