Entenda a relação entre fé e devoção

Um dos maiores eventos religiosos do Brasil, a Festa da Penha, voltou a acontecer presencialmente e em 2022 roga pela saúde dos enfermos. Neste sábado (23), acontece o ponto alto das festividades à Nossa Senhora da Penha: a Romaria. Fé e devoção marcam o percurso de religiosidade que atrai milhares de fiéis e que está relacionado com a perseverança do povo capixaba e dos frades que atuaram e atuam no Convento da Penha, cultivando a devoção que perpassa por muitas gerações. Em entrevista à CBN Vitória, o professor de Filosofia e Teologia Vitor Rosa, mestre em Educação, explica a relação entre a fé e a devoção. Ouça!