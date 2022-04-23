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No clima da Festa da Penha

Entenda a relação entre fé e devoção

Quem explica é professor de Filosofia e Teologia e mestre em Educação, Vitor Nunes Rosa!

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 abr 2022 às 10:45
2019 - Missa de encerramento da Festa da Penha na Prainha, em Vila Velha encerramento
Festa da Penha. Missa de Encerramento Crédito: Gabriel Barros/13ª Procissão Fotográfica - FAESA
Um dos maiores eventos religiosos do Brasil, a Festa da Penha, voltou a acontecer presencialmente e em 2022 roga pela saúde dos enfermos. Neste sábado (23), acontece o ponto alto das festividades à Nossa Senhora da Penha: a Romaria. Fé e devoção marcam o percurso de religiosidade que atrai milhares de fiéis e que está relacionado com a perseverança do povo capixaba e dos frades que atuaram e atuam no Convento da Penha, cultivando a devoção que perpassa por muitas gerações. Em entrevista à CBN Vitória, o professor de Filosofia e Teologia Vitor Rosa, mestre em Educação, explica a relação entre a fé e a devoção. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vitor Rosa - 23-04-22

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