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Segurança

Entenda a reestruturação nas Forças de Segurança no Espírito Santo

Acompanhe entrevista com Álvaro Duboc, coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 ago 2021 às 11:21
Polícia Militar vai abrir concurso público e reinstituir o BME
Polícia Militar vai abrir concurso público e reinstituir o BME Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta última quarta-feira (11), o governo do Estado fez o anúncio da reestruturação da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A maior parte da reestruturação vai ocorrer na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Foi autorizado um novo concurso público para preenchimento de 671 vagas. Além disso, também foi anunciado o retorno do extinto Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que é coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, fala sobre os pontos anunciados para a área da Segurança Pública. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Álvaro Duboc - 12-08-21.mp3

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