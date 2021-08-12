Entenda a reestruturação nas Forças de Segurança no Espírito Santo

Nesta última quarta-feira (11), o governo do Estado fez o anúncio da reestruturação da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A maior parte da reestruturação vai ocorrer na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Foi autorizado um novo concurso público para preenchimento de 671 vagas. Além disso, também foi anunciado o retorno do extinto Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que é coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, fala sobre os pontos anunciados para a área da Segurança Pública. Ouça as explicações completas!