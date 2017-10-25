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ENTREVISTAS

Entenda a proposta da ANS sobre a coparticipação em planos de saúde

A proposta está em uma minuta de resolução normativa sobre planos de coparticipação e franquia divulgada pela agência junto com a reabertura de uma consulta pública sobre o assunto

Publicado em 25 de Outubro de 2017 às 19:53

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 out 2017 às 19:53
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quer limitar o valor que os planos de saúde podem cobrar pela coparticipação, quando o usuário paga uma parte do procedimento autorizado pela operadora. A proposta está em uma minuta de resolução normativa sobre planos de coparticipação e franquia divulgada pela agência junto com a reabertura de uma consulta pública sobre o assunto. Nesta edição do CBN Cotidiano, o Diretor de Desenvolvimento Setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Rodrigo Aguiar, detalha o assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Aguiar - 25-10-17

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