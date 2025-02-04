Entenda a proibição de animais domésticos em parques do ES

Repletos de belezas naturais e espaços históricos, os parques estaduais do Espírito Santo são abertos a todos... Exceto aos animais domésticos. Isso porque a presença de cães e gatos nessas áreas pode impactar negativamente a fauna e a flora, atrapalhando a conservação e a preservação desses locais. A regra é definida por lei estadual. Em entrevista à CBN Vitória, Joseany Trarbach, coordenadora de Gestão de Unidades de Conservação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e responsável por administrar os parques estaduais, explica a lei. Ouça a conversa completa!

