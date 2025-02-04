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Entenda a proibição de animais domésticos em parques do ES

A regra é definida por lei estadual

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 12:17

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

04 fev 2025 às 12:17
Área de restinga no Parque Estadual Paulo César VInha
Área de restinga no Parque Estadual Paulo César Vinha Crédito: Vitor Jubini
Repletos de belezas naturais e espaços históricos, os parques estaduais do Espírito Santo são abertos a todos... Exceto aos animais domésticos. Isso porque a presença de cães e gatos nessas áreas pode impactar negativamente a fauna e a flora, atrapalhando a conservação e a preservação desses locais. A regra é definida por lei estadual. Em entrevista à CBN Vitória, Joseany Trarbach, coordenadora de Gestão de Unidades de Conservação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e responsável por administrar os parques estaduais, explica a lei. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Joseany Trarbach - 04-02-25.mp3

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