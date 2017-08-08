Entenda a medida do Congresso que prorrogou a MP do Refis por 60 dias

A medida provisória (MP) que criou o Programa Especial de Regularização Tributária, conhecido como Novo Refis, foi prorrogada pelo Congresso Nacional por 60 dias, segundo ato publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Com o alongamento do prazo, a MP 783, que perderia validade em 12 de agosto, pode ser analisada até 11 de outubro.
Mas, afinal, o que é essa medida? De que forma ela influencia para as contas do país? Para detalhar o assunto convidamos o professor e economista Mário Vasconcellos para tratar do assunto. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Professor Mario Vasconcelos - 08-08-17.mp3