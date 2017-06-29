Entenda a lei que permite conceder desconto em compras pagas à vista

O presidente Michel Temer sancionou na última segunda-feira (26) a conversão em lei da Medida Provisória 764 que permite aos empresários do setor de comércio e serviços conceder desconto ao consumidor mediante a forma de pagamento escolhido pelo mesmo.
A partir de agora é permitido e regido por lei a prática de conceder desconto em compras pagas à vista e em dinheiro. Mas, afinal, de forma prática o que isso pode representar de benefício ao consumidor?
Confira na explicação do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL), Adriano Ohnesorge, detalhes sobre o assunto. O economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia, Eduardo Araujo, também detalha sobre os impactos econômicos da medida.
Entrevista com economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia, Eduardo Araujo:
Entrevista - Fabio Botacin - Eduardo Araujo - 28-06-17
Entrevista com presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL), Adriano Ohnesorge:
Entrevista - Fabio Botacin - Adriano Ohnesorge - 28-06-17