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Consumidor

Entenda a investigação de aumento abusivo no preço de combustível em posto de VV

Ouça entrevista com o delegado titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), Eduardo Passamani

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 out 2021 às 11:30
Posto de combustível, gasolina, etanol, abastecimento
Posto de combustível em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Uma investigação da Polícia Civil apura se houve a prática de aumento abusivo de preços em uma rede de postos de combustíveis localizada em Vila Velha. Segundo a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), dados obtidos junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) referentes às transações do dia 8 de setembro deste ano mostram a venda de gasolina comum com preços que variavam entre R$ 6,07 e R$ 6,47 o litro com poucos minutos de diferença. 
Naquele dia, segundo o delegado Eduardo Passamani, houve uma corrida dos motoristas aos postos de combustíveis devido a informação de uma possível greve dos caminhoneiros. Acontece que muitos foram surpreendidos com a alteração para mais no valor do litro da gasolina na hora que já estavam na bomba abastecimento o veículo.
A polícia explica que a prática é abusiva, já que as pessoas que estavam abastecendo ou mesmo as que esperavam na fila foram atraídas para aquele local a partir do preço ofertado na placa. Por isso, uma mudança no valor cobrado só poderia ocorrer caso o local estivesse vazio.
O dono da rede de postos de combustíveis, em Vila Velha, é investigado e não teve o nome revelado pela polícia. A rede tem três unidades no mesmo município. Vídeos enviados por consumidores lesados à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa apontam ainda outra irregularidade. Enquanto na placa da entrada do estabelecimento e na bomba era indicado o valor de R$ 6,07 para a gasolina comum, na nota fiscal de um consumidor foi cobrado R$ 6,17.
Outro denunciante apontou que, no mesmo dia, pagou R$ 6,47 no litro de gasolina, valor que seria para pagamentos a prazo, mesmo ele tendo feito o pagamento à vista. Ouça entrevista na íntegra.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Passamani - 29-10-21.mp3

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