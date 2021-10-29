Entenda a investigação de aumento abusivo no preço de combustível em posto de VV

Posto de combustível em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Uma investigação da Polícia Civil apura se houve a prática de aumento abusivo de preços em uma rede de postos de combustíveis localizada em Vila Velha. Segundo a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), dados obtidos junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) referentes às transações do dia 8 de setembro deste ano mostram a venda de gasolina comum com preços que variavam entre R$ 6,07 e R$ 6,47 o litro com poucos minutos de diferença.

Naquele dia, segundo o delegado Eduardo Passamani, houve uma corrida dos motoristas aos postos de combustíveis devido a informação de uma possível greve dos caminhoneiros. Acontece que muitos foram surpreendidos com a alteração para mais no valor do litro da gasolina na hora que já estavam na bomba abastecimento o veículo.

A polícia explica que a prática é abusiva, já que as pessoas que estavam abastecendo ou mesmo as que esperavam na fila foram atraídas para aquele local a partir do preço ofertado na placa. Por isso, uma mudança no valor cobrado só poderia ocorrer caso o local estivesse vazio.

O dono da rede de postos de combustíveis, em Vila Velha, é investigado e não teve o nome revelado pela polícia. A rede tem três unidades no mesmo município. Vídeos enviados por consumidores lesados à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa apontam ainda outra irregularidade. Enquanto na placa da entrada do estabelecimento e na bomba era indicado o valor de R$ 6,07 para a gasolina comum, na nota fiscal de um consumidor foi cobrado R$ 6,17.

Outro denunciante apontou que, no mesmo dia, pagou R$ 6,47 no litro de gasolina, valor que seria para pagamentos a prazo, mesmo ele tendo feito o pagamento à vista. Ouça entrevista na íntegra.