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Entenda a exploração de sal-gema e o leilão de 11 áreas no Espírito Santo

A diretora da Agência Nacional de Mineração (ANM), Debora Puccini, fala ao CBN Cotidiano

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 jun 2021 às 18:46
Produção de sal: jazidas de sal-gema poder passar a ser exploradas no ES
Produção de sal: jazidas de sal-gema poder passar a ser exploradas no ES Crédito: Tawatchai/Freepik
O governo federal publicou no Diário Oficial da União a abertura do edital para a 4ª Rodada de Disponibilidade de Áreas da Agência Nacional de Mineração (ANM). O documento inclui 11 áreas do Espírito Santo, nos municípios de Conceição da Barra e São Mateus, para a exploração do sal-gema. A 4ª Rodada vai ofertar mais de 1.600 áreas para pesquisa, envolvendo diferentes tipos de substâncias minerais de todos os Estados brasileiros, com exceção de Roraima. A informação foi trazida pela coluna da jornalista Beatriz Seixas, de A Gazeta, nesta sexta-feira (18). Em entrevista ao CBN Cotidiano, a diretora da Agência Nacional de Mineração (ANM), Debora Puccini, traz detalhes sobre a exploração do sal-gema e como serão os leilões.
Fabio Botacin entrevista Debora Puccini - 18/06/2021

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