Entenda a exploração de sal-gema e o leilão de 11 áreas no Espírito Santo

O governo federal publicou no Diário Oficial da União a abertura do edital para a 4ª Rodada de Disponibilidade de Áreas da Agência Nacional de Mineração (ANM). O documento inclui 11 áreas do Espírito Santo, nos municípios de Conceição da Barra e São Mateus, para a exploração do sal-gema. A 4ª Rodada vai ofertar mais de 1.600 áreas para pesquisa, envolvendo diferentes tipos de substâncias minerais de todos os Estados brasileiros, com exceção de Roraima. A informação foi trazida pela coluna da jornalista Beatriz Seixas, de A Gazeta, nesta sexta-feira (18). Em entrevista ao CBN Cotidiano, a diretora da Agência Nacional de Mineração (ANM), Debora Puccini, traz detalhes sobre a exploração do sal-gema e como serão os leilões.