Entenda a diferença entre temperatura e sensação térmica

Uma onda de calor resultou uma semana de temperaturas 5ºC acima da média em todo o Espírito Santo. Os termômetros em Vitória podem chegar aos 37ºC neste sábado (18) e aos 36ºC no domingo (19), de acordo com o Instituto Climatempo. Mas a sensação de calor percebida pelas pessoas nem sempre condiz com o que indicam os termômetros e, em muitos casos, a percepção é de que está ainda mais quente do que a temperatura informada. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Física da Ufes Ernani Rodrigues explica a diferença entre temperatura e sensação térmica e os fatores que influenciam nessa percepção. Ouça a conversa completa!