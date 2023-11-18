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Muito calor por aí?

Entenda a diferença entre temperatura e sensação térmica

E saiba quais fatores influenciam diretamente nessa percepção pelo ser humano

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 12:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 nov 2023 às 12:33
calor
Calor, sensação térmica Crédito: Shutterstock
Uma onda de calor resultou uma semana de temperaturas 5ºC acima da média em todo o Espírito Santo. Os termômetros em Vitória podem chegar aos 37ºC neste sábado (18) e aos 36ºC no domingo (19), de acordo com o Instituto Climatempo. Mas a sensação de calor percebida pelas pessoas nem sempre condiz com o que indicam os termômetros e, em muitos casos, a percepção é de que está ainda mais quente do que a temperatura informada. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Física da Ufes Ernani Rodrigues explica a diferença entre temperatura e sensação térmica e os fatores que influenciam nessa percepção. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - ERNANI VASSOLER - 18-11-23

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