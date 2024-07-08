Ensino Médio: o que ainda pode ser alterado já para o próximo ano

A Câmara dos Deputados aprovou, no último mês de março, a proposta que modifica o novo ensino médio — instituído por meio de medida provisória pelo ex-presidente Michel Temer. O texto seguiu para avaliação no Senado. Agora, os maiores entraves no trâmite do projeto sobre a revisão da reforma do ensino médio no Congresso estão concentrados na organização da carga horária de aulas. Em entrevista à CBN Vitória, o educador Juliano Campana, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!