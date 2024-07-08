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Educação

Ensino Médio: o que ainda pode ser alterado já para o próximo ano

Ouça entrevista com o educador Juliano Campana

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jul 2024 às 11:17
Estudante, Ensino Médio
Estudante, Ensino Médio Crédito: Freepik
A Câmara dos Deputados aprovou, no último mês de março, a proposta que modifica o novo ensino médio — instituído por meio de medida provisória pelo ex-presidente Michel Temer. O texto seguiu para avaliação no Senado. Agora, os maiores entraves no trâmite do projeto sobre a revisão da reforma do ensino médio no Congresso estão concentrados na organização da carga horária de aulas. Em entrevista à CBN Vitória, o educador Juliano Campana, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Quueiroz - Juliano Campana - 08-07-24.mp3

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