Ensino: as perdas com a falta de rede de apoio às atividades remotas

Além dos desafios impostos a ensinar à distância e diante das fragilidades de infraestrutura tecnológica e das dificuldades de acesso à internet, falta uma rede de apoio para alunos e professores relacionada à educação remoto. É o que apontou a doutora em Educação Cleonara Maria Schwartz, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em entrevista ao CBN Cotidiano no Dia da Educação.