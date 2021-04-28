Ensino: as perdas com a falta de rede de apoio às atividades remotas

Além dos desafios impostos a ensinar à distância e diante das fragilidades de infraestrutura tecnológica e das dificuldades de acesso à internet, falta uma rede de apoio para alunos e professores relacionada à educação remoto. É o que apontou a doutora em Educação Cleonara Maria Schwartz, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em entrevista ao CBN Cotidiano no Dia da Educação.
Entrevista - Fabio Botacin - Cleonara Maria - 28-04-21.mp3
Segundo ela, há impacto no aprendizado dos estudantes. Schwartz também falou sobre a "síndrome de gaiola", que desperta o medo de retornar presencialmente às escolas. Ouça a entrevista completa.