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DIA DA EDUCAÇÃO

Ensino: as perdas com a falta de rede de apoio às atividades remotas

A entrevistada é a doutora em Educação Cleonara Maria Schwartz, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 abr 2021 às 16:36
No Dia da Educação, o assunto entra em debate no CBN Cotidiano Crédito: Tima Miroshnichenko/Pexels
Além dos desafios impostos a ensinar à distância e diante das fragilidades de infraestrutura tecnológica e das dificuldades de acesso à internet, falta uma rede de apoio para alunos e professores relacionada à educação remoto. É o que apontou a doutora em Educação Cleonara Maria Schwartz, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em entrevista ao CBN Cotidiano no Dia da Educação.
Entrevista - Fabio Botacin - Cleonara Maria - 28-04-21.mp3
Segundo ela, há impacto no aprendizado dos estudantes. Schwartz também falou sobre a "síndrome de gaiola", que desperta o medo de retornar presencialmente às escolas. Ouça a entrevista completa.

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