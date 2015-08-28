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Enseada do Suá sofreu uma das alterações mais intensas na paisagem de Vitória

Antes das atuais construções de arquitetura moderna, o bairro tinha uma área restrita com pequenas praias, colônia de pescadores e ilhas

Publicado em 27 de Agosto de 2015 às 23:11

Publicado em 

27 ago 2015 às 23:11
A região da Enseada do Suá, em Vitória, foi uma das que mais sofreu com as alterações urbanas na capital do Espírito Santo nas últimas décadas. Antes das atuais construções de arquitetura moderna, o bairro tinha uma área restrita com pequenas praias, colônia de pescadores e ilhas. Até que na década de 1970 houve um grande aterramento que uniu as ilhas e eliminou as praias, mudando completamente a dinâmica da região. 
Esse processo rápido de urbanização, seguido da verticalização da paisagem, provocou perdas e ganhos quanto ao olhar arquitetônicos, o que motivou um trabalho de pesquisa da arquiteta e docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu/MG, Lidiane Espíndula. Em entrevista ao programa CBN Vitória, ela fala sobre essa modificação da paisagem e o que pode ser planejado para o futuro da área, considerada uma das mais nobres de Vitória. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Lidiane Espíndula - 01-08-15

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