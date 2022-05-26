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Cidades

Enseada Azul: moradores alegam aumento da criminalidade e pedem policiamento

Nos últimos meses, a região também vem registrando aumento de usuários de drogas

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mai 2022 às 11:24
Enseada Azul, em Guarapari
Guarapari Crédito: Sérvulo Clermont
A Enseada Azul, em Guarapari, é uma região de praias paradisíacas que atrai diversos capixabas e turistas, principalmente no verão. Mas a região onde ficam as famosas praias de Bacutia e Peracanga está ameaçada. É o que alega a associação de moradores. Especialmente na baixa temporada, quando a movimentação diminui e a Enseada Azul fica mais deserta, quem mora ou tem imóvel no local afirma que a criminalidade aumenta, com registro de crescimento de furtos e roubos nos últimos meses. A reivindicação é o aumento do policiamento e a instalação de um módulo da Polícia Militar na região para atender as ocorrências. É o que afirma o presidente da Associação de Moradores da Enseada Azul (Ameazul), Sérvulo Clermont, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Sérvulo Clermont - 26-05-22
Segundo Clermont, nos últimos meses, a região viu subir os casos de furtos e roubos, além do aumento de usuários de drogas. Mas a companhia que atende a área que compreende a Enseada Azul fica localizada no Centro de Guarapari, ou seja, distante, afetando o atendimento de ocorrências. Ele afirma que todas as associações de moradores da chamada "zona sul", que compreende a Enseada Azul e bairros próximos, pedem que a Polícia Militar coloque um módulo policial na área ou transfira a companhia responsável do Centro para um local mais próximo. Outra reivindicação é a instalação de câmeras de videomonitoramento, como um cerco eletrônico. 
A Associação de Moradores da Enseada Azul (Ameazul) também planeja inscrever as praias no Programa Bandeira Azul. A iniciativa é internacional e é concedida à praias que atentem altos padrões de qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança. Além da criminalidade, a associação alega que o desrespeito aos Termos de Ajustamento de Conduta firmados com o Ministério Público estão atrapalhando essa estratégia. Os documentos definem a proibição do loteamento da praia por ambulantes, a proibição de som alto e a preservação da restinga.
O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR:
A Polícia Militar informa que o posicionamento da sede da Companhia respeita quesitos técnicos de acessibilidade e local estratégico para a polícia e para a comunidade que procura a instituição nestes postos para questões não emergenciais. Na região de Nova Guarapari, Meaípe, Condados e Porto Grande existe o patrulhamento preventivo diariamente da Polícia Militar por meio das viaturas de serviço ordinário e equipes da Patrulha da Comunidade setor Sul. Ainda neste sentido, o comando da 2ª Companhia do 10º Batalhão tem se empenhado em atender às demandas da comunidade, assim, desde agosto de 2021 disponibilizou um canal direto com a administração da companhia através do telefone 99249-7009, durante o horário de expediente, para uso exclusivo no projeto “Rede Comunidade Segura” na região sul, que conta com um grupo de WhatsApp formado pelos moradores e comerciantes locais, administrado pelo comando da Companhia. O principal propósito do grupo é agilizar os atendimentos prioritários e coletar maiores dados possíveis sobre crimes e pessoas em atitudes suspeitas na região.

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