Enseada Azul: moradores alegam aumento da criminalidade e pedem policiamento

Guarapari Crédito: Sérvulo Clermont

A Enseada Azul, em Guarapari, é uma região de praias paradisíacas que atrai diversos capixabas e turistas, principalmente no verão. Mas a região onde ficam as famosas praias de Bacutia e Peracanga está ameaçada. É o que alega a associação de moradores. Especialmente na baixa temporada, quando a movimentação diminui e a Enseada Azul fica mais deserta, quem mora ou tem imóvel no local afirma que a criminalidade aumenta, com registro de crescimento de furtos e roubos nos últimos meses. A reivindicação é o aumento do policiamento e a instalação de um módulo da Polícia Militar na região para atender as ocorrências. É o que afirma o presidente da Associação de Moradores da Enseada Azul (Ameazul), Sérvulo Clermont, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Sérvulo Clermont - 26-05-22

Segundo Clermont, nos últimos meses, a região viu subir os casos de furtos e roubos, além do aumento de usuários de drogas. Mas a companhia que atende a área que compreende a Enseada Azul fica localizada no Centro de Guarapari, ou seja, distante, afetando o atendimento de ocorrências. Ele afirma que todas as associações de moradores da chamada "zona sul", que compreende a Enseada Azul e bairros próximos, pedem que a Polícia Militar coloque um módulo policial na área ou transfira a companhia responsável do Centro para um local mais próximo. Outra reivindicação é a instalação de câmeras de videomonitoramento, como um cerco eletrônico.

A Associação de Moradores da Enseada Azul (Ameazul) também planeja inscrever as praias no Programa Bandeira Azul. A iniciativa é internacional e é concedida à praias que atentem altos padrões de qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança. Além da criminalidade, a associação alega que o desrespeito aos Termos de Ajustamento de Conduta firmados com o Ministério Público estão atrapalhando essa estratégia. Os documentos definem a proibição do loteamento da praia por ambulantes, a proibição de som alto e a preservação da restinga.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR: